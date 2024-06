Neue Gaupen für die Uni Wien

Für die Montage am Dach wurde schon in der Werkstatt an jedes Einzelelement ein Brustblech gelötet, welches als Übergang zu den Dachschindeln dient. Dieses Brustblech ist zuerst als Schare gebogen und wird anschließend zusätzlich an die Rundung der Dachwölbung angepasst. Damit diese Gaupenelemente auf der Baustelle leichter zusammengelötet und undichte Stellen verhindert werden können, gibt es einerseits Teile, die sich überlappen, und andererseits wurden Winkel zur Abdichtung angelötet. Die Gaupen sind ohne Brustbleche ca. 2,6 m hoch und 1,4 m breit (mit Brustblechen ca. 3 x 1,8 m). Sie wurden in jeweils fünf Einzelteilen gefertigt. Das erleichterte den Transport und die Handhabung, so war die Montage ohne Kranwagen vom Gerüst aus möglich.