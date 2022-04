Im Glockendorf in Waidring in Tirol wurde eine 200 Jahre alte Kirchturmuhr mit der Hilfe zahlreicher einheimischer Handwerker restauriert. Bei einer Demontage verloren gegangene Teile wurden in traditioneller Handarbeit nachgebaut, die Glocken nach alten Verfahren nachgegossen. Jetzt schlägt die Uhr wieder im Originalton. "Vier Monate voller Versuche, Erfolge, Misserfolge und neuer Erkenntnisse liegen hinter uns. Das Resultat ist eine originalgetreu restaurierte Kirchturmglocke, deren Klang exakt dem Original entspricht", freut sich Thomas Zelger von der Tiroler Edelschmiede über die gelungene Arbeit im Glockendorf in Waidring in Tirol. Bei der Restaurierung fertigte er das Schlagwerk und den Schlaghammer sowie die Glockenaufhängung.