Roboter aus Schwenkbiegemaschine heraus gesteuert

Das Highlight am Messestand ist eine MAK 4 Evolution UD mit Robotermodul in der Steuerung, die mit einem Roboter schwere Bleche vollautomatisch verarbeitet. Der Fanuc-Roboter belädt die Maschine mit bis zu sechs Millimeter starken und 3.000 mal 1.500 Millimeter großen Blechen und legt das fertig gebogene Produkt auf einer Palettierstation ab. Dank des pneumatischen Anschlags im Advanced Handling System und der Up-and-Down-Biegewange durchläuft die Schwenkbiegemaschine den Fertigungsprozess selbst völlig ohne Eingriffe des Roboters. Die Steuerung der gesamten Automationslösung erfolgt über die Software. Das Robotermodul in der Steuerung POS 3000 ist zukünftig für alle Maschinen der Evolution-Klasse und auch der PowerBend-Reihe erhältlich.

Ausgestellt ist auch die überarbeitete Schwenkbiegemaschine PowerBend Industrial UD. Sie wird auf der Messe in der Version zum bidirektionalen Abkanten bis fünf Millimeter starker Stahlbleche auf 4.000 Millimeter Länge zu sehen sein und ist durchgehend mit verbesserten Servomotoren ausgestattet. Ein weiteres Highlight ist die Schwenkbiegemaschine PowerBend Professional UD für bis zu drei Millimeter starke Bleche. Eine sehr gute Ausstattung erlaubt eine teilautomatisierte Fertigung und zugleich eine schnelle Einrichtung für Einzelstücke. (gw)

