Mehr Reichweite mit Wasserstoff

Wasserstoff ist – bei Herstellung über Elektrolyse mittels grünem Strom – eine CO 2 -neutrale Alternative zum Dieselkraftstoff. Bei der Umwandlung von Wasserstoff und Sauerstoff in elektrische Energie, die mittels einer Brennstoffzelle erfolgt, fallen lediglich Wasser und Wärme als "Nebenprodukte" an. Da im Lkw-Verkehr mit komprimiertem gasförmigen Wasserstoff nur eine relativ geringe Reichweite erzielt werden kann, setzen immer mehr OEMs auf flüssigen Wasserstoff. Das von SAG entwickelte Kryo-Tanksystem ist in diesem Zusammenhang eine echte Innovation "made in Austria" für den Weltmarkt. [gr]