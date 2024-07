Seebühne mit "Rostfrei-Garantie"

Effiziente Organisation

Starke Argumente für eine Feuerverzinkung der Konstruktion, die Betreiber wie Geldgeber des Mysticals gleichermaßen überzeugten. Dies galt ebenso für das Planungs-und Realisierungskonzept von Nilu Stahlbau, die damit zeitnah den Zuschlag für das Projekt erhielten. Schon unmittelbar nach der Auftragserteilung Anfang Februar setzte die Planungsphase ein. Für eine erfolgreiche Umsetzung war ein maximal effiziente Organisation Voraussetzung. Entsprechend früh wurden die daran beteiligten Transportunternehmen als auch, als Verzinker der Wahl, die Zinkpower-Gruppe in die Planung eingebunden. Allein neunzig Tonnen Stahl beansprucht die stählerne Fachwerkkonstruktion. Schon zu Beginn des Folgemonats waren die Bauteile fertiggestellt und konnten gleich im Anschluss daran zum Verzinker transportiert werden.

Verzinken an zwei Standorten

Die „überdimensionierten" Teile der Tragkonstruktion gingen dabei an den ungarischen Zinkpower-Standort in Moson. Sämtliche Teile, die in ein Zinkbad mit den Maßen 13 x 1,5 x 3 Meter passten, ins gerade einmal zwanzig Kilometer vom Nilu-Standort entfernte Brunn (NÖ). Andreas Jaeschke: „Wir wickeln sämtliche unserer Verzinkungsaufträge über Zinkpower ab. Damit können wir von niedrigeren Transportkosten profitieren, die uns die Beziehung zu einem Partner in unmittelbarer Umgebung ermöglicht. Wichtiger ist aber, dass wir im Rahmen unserer Zusammenarbeit über die hundertprozentige Gewissheit verfügen, dass wir eine optimale Verzinkungsqualität in Kombination mit der Sauberkeit und Lieferpünktlichkeit erhalten, wie wir uns sie vorstellen."

Schnelle Montage

Nachdem sämtliche Stahlbauteile verzinkt und von Brunn und Moson aus an den Einsatzort transportiert worden waren, begann die Montage des Tragwerks direkt im Anschluss an die Osterfeiertage 2024. Konzentrierte Arbeit bei disziplinierter Ablauforganisation blieb auch weiterhin das maßgebliche Gebot. So konnte der Unterbau der Konstruktion (41 Meter Länge, 19 Meter Breite und bis zu 14 Meter Höhe) bereits zwei Tage später fertiggestellt werden. Nach einer einwöchigen Unterbrechung, in deren Verlauf die hölzerne Bühnenkonstruktion am Hang aufgebaut wurde, fuhr Nilu Stahlbau am 15. April mit der Konstruktion des Dachfachwerk fort und konnte diese nach sieben Montagetagen abschließen - eine Woche früher als geplant. (gw)