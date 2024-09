Trumpf eröffnet Zubau in Pasching

Das Hochtechnologieunternehmen hat in die Erweiterung des Standorts rund 40 Millionen Euro in den letzten beiden Jahren investiert. Entstanden sind zwei neue Produktionshallen mit einer Fläche von 7.000 Quadratmetern und Büroräume in der Größe von 850 Quadratmetern. „Mit der Großinvestition drücken wir als Gruppe unser langfristiges Bekenntnis zum Standort Österreich aus. Pasching gehört zu unseren wichtigsten Standorten außerhalb Deutschlands, denen wir uns kulturell besonders nahe fühlen.“, sagt Nicola Leibinger-Kammüller, Vorstandsvorsitzende bei Trumpf.