Veredelung

Verbesserte Steuerungs- und Regelungsmethoden soll das CD-Labor auch im Bereich der Bandveredelung hervorbringen. Hier geht es darum, die gewünschten Material- und Oberflächeneigenschaften von Stahlbändern herzustellen – etwa durch thermische und mechanische Behandlungsschritte oder galvanische Beschichtung. Auch bei solchen Veredelungsverfahren müssen verschiedene Parameter mit Sensoren überwacht werden, um daraus dann mit neu entwickelten adaptiven, lernenden und datengetriebenen Methoden in Echtzeit zu berechnen, wie man die beeinflussbaren Eingangsgrößen des Prozesses optimieren muss, um ein Produkt mit der besten Qualität zu erhalten.

"Die neu zu entwickelnden regelungstechnischen Lösungen sollen nicht nur wissenschaftlich evaluiert und veröffentlicht werden, wir werden sie gemeinsam mit der voestalpine in Pilotanwendungen direkt an der Industrieanlage oder an maßstabsgerechten Messaufbauten validieren und weiter optimieren", sagt Andreas Steinböck. "Die zu entwickelnden grundlegenden Regelungskonzepte und Methoden sind natürlich auch in vielen anderen industriellen Produktionsprozessen anwendbar". [gr]