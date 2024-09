Verlässlicher Schutz gegen Hochwasser

Die Amari Dammbalken sind modular aufgebaute Barrieren, die aus robustem, korrosionsbeständigem Aluminium gefertigt sind. Sie sind leicht, dennoch sehr stabil, was sie ideal für den temporären oder permanenten Einsatz macht. Das Dammbalken-System besteht aus einzelnen, leicht zu handhabenden Balken, die in seitliche Führungsschienen eingehängt werden. Diese Schienen können unauffällig in die Gebäudestruktur integriert werden und erlauben eine schnelle und einfache Montage der Balken bei drohendem Hochwasser. Metallbaubetriebe können das Dammbalken-System im gesamten Objekt- und Landschaftsschutz zum Beispiel bei Industriegebäuden, im Wohnbau oder bei Gemeinden einsetzen. Durch die Möglichkeit der farblichen Anpassung der Balken und Schienen lassen sich diese Schutzmaßnahmen harmonisch in das Gesamtdesign des Gebäudes integrieren, ohne die ästhetische Wirkung zu beeinträchtigen. (gw)