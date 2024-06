Für Alexandra Bichlmayer ist „Made in Austria“ im Energiesektor eine Marke. Ein besonders nachhaltiges Produkt sind Industriekessel. „Als Bosch Industriekessel Austria stellen wir hochwertige, langlebige Produkte zur Wärmeerzeugung her, die ressourcenschonend betrieben werden“, informiert die 46-jährige. Im Heizungsbereich geht alles in Richtung Dekarbonisierung bzw. Nutzung von alternativen Brennstoffen wie Biogas, Ethanol, Methanol oder Wasserstoff, idealerweise grün erzeugt, bis hin zur Elektrifizierung, vor allem in den kleineren Leistungsbereichen. Das ist nicht nur ein Thema in Europa, auch international sind Bosch-Industriekessel gefragt, von China bis Dubai. Insgesamt sind bereits mehr als 120.000 Dampf-, Heißwasser- und Heizkesselsysteme in über 140 Ländern in Betrieb. „Unsere Kessel kommen auch in Biomasseheizkraftwerken zum Einsatz, die lokal für Kommunen Wärme liefern. Hier fungieren sie als Spitzenlast- oder Reservekessel. Selbst für den mehrgeschossigen Wohnbau bietet Bosch Lösungen. „Ab 100 Wohnungen sind wir mit Industriekesseln dabei.“ Nachhaltigkeit ist für Alexandra Bichlmayer auch Thema im Privaten. Sie wohnt in einem Niedrigenergiehaus im Innergebirg bei Bischofshofen, heizt mit einer Wärmepumpe und ist ein absoluter Bergfreak. „Wenn es möglich ist, bin ich mit meinem Rauhaardackel Alois immer in der Natur unterwegs.“