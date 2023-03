Die Bauwirtschaft in Österreich ist derzeit mit komplexen Rahmenbedingungen konfrontiert, insbesondere der zunehmende Fachkräftemangel macht den Betrieben zu ­schaffen. Gleichzeitig bedarf es nicht nur mehr, sondern fundiert ausgebildeten Fachpersonals, das den um­fassenden Führungsaufgaben gewachsen ist und die Baubetriebe mit allen Vorteilen der Digitalisierung in die Zukunft leitet. Als größtem Arbeitgeber in Österreich steht sie damit vor der Herausforderung, ihre Fach- und Führungskräfte "on" und "off the job" weiterzubilden und ihren Arbeitsplatz damit attraktiver zu machen.

Aktuelle Studien zeigen, dass die Wechselbereitschaft im Job – gerade bei der Generation Z – hoch ist. Andererseits ist bekannt, dass die Arbeitsplatzattraktivität steigt, wenn der Arbeitgeber entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten anbietet. Dies machen sich heute schon zahlreiche Bauunter­nehmen zu Nutze und fördern die Aus- und Weiter­bildung ­speziell in zukunftsorientierten Themen.