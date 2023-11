Die Baulehre ist heute ein guter Start für die Karriere am Bau. Aber was kommt danach? Training-on-the-job findet täglich auf der Baustelle statt. Das ist wichtig und gut. Aber für den nächsten Karriereschritt braucht es mehr. Egal ob Vorarbeiter, Polier, Techniker, Bauleiter oder Baumeister: Jedes Karrierelevel (siehe Grafik) verlangt besondere, teils formal festgesetzte Kompetenzen. Die gute Nachricht für die Mitarbeiter*innen: Diese Kompetenzen werden vom Arbeitgeber nicht nur gefordert, sondern zunehmend auch gefördert – dafür sorgt die angespannte Situation am Fachkräftemarkt. Die Unternehmen müssen sich am Arbeitsmarkt als attraktive Arbeitgeber positionieren.

Für die Arbeitgeber bedeutet Ausbildungszeit zwar Ausfallszeit auf der Baustelle. Um langfristig produktiv zu bleiben, müssen sie dennoch in die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren. Anbieter wie die Bauakademien in Österreich starten ihre Karrierelehrgänge daher oft in den kalten Monaten, wo tendenziell Nebensaison am Bau herrscht. Gleichzeitig liefert der Bau-Personalentwickler in Österreich genau jene Ausbildungsinhalte, die für das jeweilige Karrierelevel nötig sind. In Oberösterreich an der Bauakademie BWZ OÖ bei Linz etwa startet ein Großteil der mehrteiligen Karrierelehrgänge für die diversen Levels im Januar – rollenspezifisch und am aktuellen Stand der Technik.

Karrierechancen öffnen ist ein Aspekt in der Weiterbildung – die Verbesserung der täglichen Abläufe auf der Baustelle ein willkommener Mehrwert. Das betont auch der Leiter der Bauakademie BWZ OÖ, Harald Kopececk: „Die Produktivität am Bau sinkt wegen schlecht gemanagter Abläufe. Genau diesem Thema widmen wir daher ab 2024 einen kompletten Studiengang.“