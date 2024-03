Dabei könnte man auch auf das sich hartnäckig haltende Vorurteil, dass der Tischlerberuf ein schlecht bezahlter ist, eingehen. "Denn dem ist definitiv nicht mehr so", sagt die Unternehmerin. Claudia Hindinger leitet die Tischlerei Hindinger in Kirchham in Oberösterreich mit 19 Mitarbeitenden, seit 2019 ist sie Landeslehrlingswart in OÖ. Im Familienbetrieb bildet man regelmäßig Tischlerei- und Tischlereitechnik-Lehrlinge aus. Somit kennt sie die "Lage" aus mehreren Perspektiven. Hindinger sieht das Geld nicht als das wichtigste Kriterium, warum sich Jugendliche für einen Beruf entscheiden. "Viele schauen sich im Rahmen von Schnuppertagen Unterschiedliches an und bleiben dort, wo sie sich wohlfühlen und sich identifizieren können." Leider sind es in vielen Fällen die Eltern und auch die Lehrer*innen, bei denen die Denkweise, "in der Tischlerei ist nichts zu verdienen", noch weit verbreitet ist. Schaut man sich die Gehaltstabellen an, wird man allerdings schnell eines Besseren belehrt: Im Vergleich der Handwerksberufe liegt die Tischlereitechnik im oberen Viertel, die klassische Tischlerei-Ausbildung im guten Mittelfeld (siehe Info-Kasten).