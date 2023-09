Partizipationsprinzip

Wie bei so vielen anderen Bereichen geht es auch hier um ein sinnvolles und wertschätzendes Miteinander: „Wir von IBG sind die Profis für Ergonomie und Arbeitssicherheit, die Mitarbeitenden vor Ort sind die Expert*innen für ihre Branche. Gemeinsam arbeiten wir daran, praktikable Lösungen zu finden.“ Neben der „normalen“ Beratung in Sachen Prävention und Arbeitnehmer*innenschutz – also all jenen Vorgaben, die erfüllt werden müssen – geht laut Welkens das sogenannte betriebliche Gesundheitsmanagement weit darüber hinaus: Hier werden in einem ersten Schritt unter anderem interne Befragungen durchgeführt, um einen Status quo zu ermitteln. In betriebsinternen Fokus-Gruppen werden dann Ideen und Vorschläge besprochen und gemeinsam klare Vorgaben geschaffen, die für alle umsetzbar sind. „Wichtig ist hier, dass Führungskräfte gemeinsam mit den Mitarbeitenden auf Augenhöhe diskutieren und die Schritte auf Praxistauglichkeit überprüfen.“ Dafür braucht es vor allem eines: Zeit. „Eingehendes betriebliches Gesundheitsmanagement passiert nicht im Vorbeigehen“, so Welkens weiter. Die Ermittlung von Bedürfnissen und Lösungen braucht Engagement und die richtigen Fragen: „Wo drückt der Schuh? Was wurde schon umgesetzt und hat gut funktioniert, was weniger gut? All diese Punkte erarbeiten wir gemeinsam.“

Hilfsmittel nutzen

Gerade im Tischlerhandwerk gibt es laut Welkens viel zu beachten, schließlich ist der Beruf körperlich sehr fordernd. Arbeitswege in der Werkstatt sollten so sinnvoll als möglich gestaltet werden, Abläufe und Arbeitsvorgänge optimiert werden. Das reicht von der passenden Höhe der Arbeitsplatten über vernünftige Rollwägen fürs Werkzeug bis hin zu Hilfsmitteln, die meist recht rasch zur Verfügung stehen: „Viele Handwerker*innen scheuen sich, bei schweren Hebetätigkeiten Kolleg*innen um Hilfe zu bitten“, so Welkens – dabei wäre das oft eine ganz einfache Möglichkeit, effizienter und schonender zu arbeiten. Wenn es um die Förderung der Beweglichkeit geht, muss klar ermittelt werden, was für die jeweilige Person passend ist. Tägliche Aktivität kann und soll dabei ebenfalls gefördert werden: „Wenn sich Mitarbeitende auch untertags die Zeit für leichte Dehnungs- und Kräftigungsübungen nehmen können, hat das große Auswirkungen auf das Wohlbefinden.“ Und das wird nicht nur körperlich, sondern auch psychisch spürbar: „Habe ich das Gefühl, mein Betrieb kümmert sich um mein Wohlbefinden, leiste ich nicht nur mit mehr Engagement meinen Beitrag, ich gehe auch zufriedener sowohl in die Arbeit als auch nach Hause.“ Zeitgleich sei es wichtig, dass sich alle dafür einsetzen und Verantwortung übernehmen, wenn es um Gesundheitsmanagement geht: „Ziehen alle an einem Strang, steigt neben der Produktivität auch die soziale Kompetenz“, so der Experte.