Kooperation braucht Verantwortung

Die Bedeutung in der täglichen Arbeit

Die Grundlage ist es zu wissen, wofür man verantwortlich ist, worauf man Einfluss nehmen kann und was lediglich im Interessenbereich liegt. Ist diese Frage geklärt, kommt es auf Achtsamkeit an. Wie agiere ich, wie bewege ich mich in meinem Verantwortungsbereich? Worüber denke ich die meiste Zeit nach? Über Themen, die ich nicht ändern kann, oder über Problemlösungen?

Eine kritische Überprüfung des eigenen Handelns ist die Grundlage für verantwortungsvolles Agieren. So wie ein Brennglas den Sonnenstrahl bündelt und damit Feuer entfachen kann, so mächtig kann es auch sein, wenn man sich komplett auf seinen Verantwortungsbereich fokussiert. Man hört so oft, dass die Energie für die vielen Aufgaben nicht ausreicht. Vielfach ist die Energie jedoch vorhanden, sie wird nur falsch genutzt!