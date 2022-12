Noch immer eine Herausforderung

"Die Tischlerei ist mein Handwerk, es erfüllt mich und ich arbeite gerne im Büro an den Planungen, aber noch lieber packe ich in der Werkstatt an", sagt Elena Schatz. Trotz ihrer positiven Einstellung ist es manchmal immer noch eine Herausforderung, sich als Frau im nach wie vor stark männerdominierten Beruf zu behaupten: "Daher ist es mir wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es in Sachen Gleichstellung noch einiges zu tun gibt. Denn die Vorurteile sind einfach falsch." So ist die Arbeit zwar körperlich anstrengend, aber es hat sich z. B. im Bereich Maschinenunterstützung viel getan – es muss nicht mehr alles mit reiner Körperkraft bewältigt werden. "Und bei feinen Arbeiten und in der Kundenberatung sind Frauen oft sogar die besseren Tischler", meint Schatz lächelnd. In dem 14-köpfigen Familienbetrieb, in dem sie arbeitet, tut sich in Sachen Frauenquote gerade einiges: Schatz war eines der ersten Mädchen im Betrieb, mittlerweile gibt es noch eine Lackiererin, ein zweiter weiblicher Lehrling ist vor kurzem in dem Betrieb eingestiegen.