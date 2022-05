Was sagen Sie zu Betrieben, die behaupten: Bei uns passiert nichts?

Zu denen sage ich, dass es nicht sein kann. Als Handwerker passiert täglich so viel! Man muss in gewisser Weise ein Auge dafür haben, aber es gibt unterschiedliche Geschichtenformate, die wahrscheinlich fast jeden Tag in einem Unternehmen stattfinden. Wenn man dafür ein gewisses Bewusstsein hat, dann sieht man diese Geschichten und kann sie dementsprechend auch erzählen. Ein Handwerker, der mir sagt, es gibt bei ihm nichts zu erzählen, den grinse ich immer an, weil ich genau weiß, dass das nicht stimmt. Und ich habe heutzutage über Internet und Social-Media-Kanäle unfassbar viele Möglichkeiten, für Aufmerksamkeit zu sorgen. Jeder hat ein Gerät in der Tasche, mit dem er auf Knopfdruck ganz leicht die Welt erreichen kann. Es wird im Handwerk nur zu wenig genutzt.

Welche Rolle spielen hier die sozialen Medien?

Ich sage immer ganz gerne: Social Media ist die größte Bühne der Welt. Auf der größten Bühne der Welt würde ich als Arbeitgeber, der Mitarbeiter und Lehrlinge gewinnen will, stehen wollen. Mitarbeitergewinnung kann ohne Social Media funktionieren. Aber es ist eine der größten Chancen, die ich als Unternehmen habe. Warum nutze ich sie nicht? Ich weiß, es kommt oft die Antwort: Wir haben gar keine Zeit dafür. Aber wenn ich als Chef zwei bis drei Mitarbeiter finde, die mich im Unternehmen unterstützen, und jeder investiert zehn bis 15 Minuten Zeit pro Woche, dann kann ich schon einiges erreichen. Wenn ich so eine große Chance habe und sie nicht nutze, dann – sagen wir es ganz ehrlich – darf ich mich am Ende des Tages nicht beschweren, wenn nicht wirklich viel passiert bei meiner Mitarbeiter-/Lehrlings-Gewinnung.

Was sind Ihre drei wichtigsten Tipps, um Mitarbeiter*innen und Talente zu gewinnen, die Handwerksbetriebe sofort einsetzen können?

Punkt eins: Zeige Persönlichkeit, trete als Chef/Chefin für dein Unternehmen in Erscheinung, sorge dafür, dass man dich kennenlernen kann.

Punkt zwei: Sorge für einen zentralen Anlaufpunkt für alle Maßnahmen in der Mitarbeitergewinnung – das heißt übersetzt: Habe eine gute Karriereseite, wo man 24 Stunden am Tag alle Informationen über das Unternehmen als Arbeitgeber/Ausbildner bekommen kann.

Punkt drei: Tue alles, egal ob online oder offline, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.

(bt)