Spenglerbetriebe ab sofort BUAG-pflichtig

Organisatorische und finanzielle Mehraufwendungen

Selbst Geschäftsführer eines Spengler- und Dachdeckerunternehmens in Wien, ist Alexander Eppler mit dem Urteil und der nun erfolgten Einbeziehung von Spenglerbetrieben in das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz alles andere als glücklich. "Die Aufregung, die derzeit unter den Kolleginnen und Kollegen herrscht, ist verständlich. Die Neuregelung BUAG für Spenglerbetriebe wird für die meisten Betriebe organisatorische und finanzielle Mehraufwendungen bedeuten", so Eppler.

Seiner Meinung nach entbehren das Urteil und dessen Folgen fundierten Grundlagen: "Wie zu erfahren war, hat das Gericht in seiner Begründung der Entscheidung die Grundregeln des österreichischen Dachdeckerhandwerks zu Grunde gelegt und NICHT, wie man eigentlich erwarten musste, die Gewerbeordnung oder die Ausbildungsordnung. Ein entsprechendes Gutachten eines Sachverständigen wurde darüber hinaus auch nicht entsprechend gewertet. Aus unserer Sicht ist es also eigentlich ein glattes Fehlurteil!", so der Bundesinnungsmeister-Stellvertreter und Berufsgruppenobmann der österreichischen Spengler.