Spielen Emotionen eine Rolle?

Warum das Bewusstsein für Emotionen verlorenging

Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Es zählt nur das, was im Außen passiert. Es geht um Geld, Anerkennung, Reputation. Es geht ums "Haben", wie ­Erich Fromm bereits 1976 in seinem Bestseller "Haben oder Sein" beschreibt. Das "Sein", unsere Innenwelt, wird darüber vernachlässigt. Einen vernünftigen Zugang zur eigenen Innenwelt finden viele Menschen nicht mehr. Mit fatalen Folgen. Die körpereigenen Warnsignale werden überhört. Dauerstress, der zu Burnout führt, Herzkreislauferkrankungen und psychische Erkrankungen wie Depressionen sind heutzutage in unserer Gesellschaft keine Seltenheit mehr. Ein großer Prozentsatz dieser Krankheiten ist ­psychisch bedingt. Es ist also dringend erforderlich, den ­Zugang zur inneren Welt wiederzuentdecken.