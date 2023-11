In Salzburg ging das Finale von AustrianSkills 2023, den Staatsmeisterschaften der Berufe, über die Bühne: Mehr als 300 Jungfachkräfte zeigten an drei Wettbewerbstagen in 29 Berufen, was in ihnen steckt. Und das vor den Augen von tausenden Besucher*innen im Salzburger Messezentrum. „Herzlichen Glückwunsch den neuen Staatsmeisterinnen und Staatsmeistern! Ihr könnt wirklich stolz darauf sein, was ihr geleistet habt. Mit eurem Einsatz, eurer Zielstrebigkeit und eurer Liebe zum Beruf seid ihr Vorbilder für junge Menschen, die sich an den Besten orientieren wollen“, meinte Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk.