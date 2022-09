Was braucht es für Kooperation auf der Baustelle?

Kooperation ist, in Zusammenhang mit der Baustelle, derzeit das Schlagwort der Stunde. Es scheint eine Sehnsucht nach harmonischer Zusammenarbeit zu geben. Neue Vertragsmodelle und Ansätze beflügeln zusätzlich diesen Tenor. Diese sind ausdrücklich zu begrüßen, werden jedoch allein das Problem nicht lösen. Was braucht es also für Kooperation auf der Baustelle, und wie kann diese herbeigeführt werden? In dieser Kolumne nähern wir uns dem Thema an und zeigen Wege auf.