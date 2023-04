Gleichberechtigung lohnt sich

In einem Bericht des Wall Street Journal, in dem die Vielfalt und Inklusion in etwaigen Unternehmen untersucht wurde, heißt es, dass „eine vielfältige und integrative Kultur den Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Konkurrenten verschafft“. Andere Berichte zeigen wiederum, dass Unternehmen, die in Bezug auf die Geschlechtervielfalt in ihren Führungsteams zum obersten Quartil gehörten, eine über zwanzig Prozent höhere Wahrscheinlichkeit hatten, eine überdurchschnittliche Rentabilität zu erzielen – bei der ethnischen und kulturellen Vielfalt waren es sogar über dreißig Prozent.