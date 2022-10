Werte als Basis für Kooperation

Passt die Wertereihung?

Die Persönlichkeit ist teilweise stabil, teilweise veränderbar – und damit ist auch die Reihung der Werte veränderbar. Nicht jedoch, dass man Werte für wichtig erklären kann, die der Persönlichkeit nicht entsprechen. Ein Chaot wird mit dem Wert Ordnung nicht glücklich werden.

Zudem sollte man auf Wertekonflikte achten. Diese treten meist bei Entscheidungsproblemen auf. Wenn beispielsweise zwei konkurrierende Werte in der Liste weit oben stehen, wie "Spaß" und "Disziplin". Da man erfolgreich sein möchte, hat man der Wert "Disziplin" nach vorn gereiht. Jedes Mal, wenn man jedoch diszipliniert arbeiten muss, zieht es einen stark zu Dingen, die Spaß machen. Ist dies der Fall, wird man sich eingestehen müssen, dass der Wert "Disziplin" an dieser Stelle mehr einem Wunschbild und nicht seiner Persönlichkeit entspricht. Will man trotzdem erfolgreich sein, braucht man eine Arbeit, die einem wirklich Spaß macht und bei der man sich nicht ständig disziplinieren muss. Deswegen ist es so wichtig, bei der Auswahl der Werte auf die Intuition zu hören. Der Kopf tendiert oft zu dem, was er gerne haben möchte, und nicht unbedingt zu dem, was einem entspricht. Stellt man derartige Wertkonflikte fest, sollte man die Reihung der Werte nochmals überarbeiten.