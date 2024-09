Erfolgreiche Malerin

Zu den Besten der Welt zählt auch Lena Prinz: Die Malerin aus Enzesfeld in Niederösterreich pinselte sich zur Vizeweltmeisterin. Die Fachkraft vom Meisterbetrieb Sandro Prinz konnte damit Österreichs Vormachtstellung in dieser Disziplin eindrucksvoll einmal mehr beweisen: In nun 20 Teilnahmen eroberten Österreichs Maler 15 Medaillen – 13 in Gold, eine in Silber, eine in Bronze. Ihr steirischer Experte Christoph Pessl (Malerbetrieb Pessl) stockt seine persönliche Medaillensammlung weiter auf: Der Malerwelt- und Europameister von 2022 bzw. 2021 feierte im Vorjahr mit Bronze seine erste Medaille als Trainer.

Für eine echte Premiere sorgte Magdalena Rath: Zum allerersten Mal in der Geschichte der Berufswelt- und auch Europameisterschaften gewann Österreich mit Bronze eine Medaille in „Digital Construction“. In der digitalen Gebäudeplanung erobert die Steirerin aus Bad Blumau den dritten Platz für Österreich. Die Absolventin der HTBLVA Graz Ortweinschule und nunmehrige Fachkraft von Pilz und Partner Ziviltechniker GmbH sorgt damit für eine rot-weiß-rote Premiere.