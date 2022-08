Veränderte Fertigungstechnologien und Werkstoffe, beispielsweise aus Materialkombinationen gefertigte Teile, stellen Unternehmen bei Fertigungsschritten wie dem Entgraten und der Oberflächenbearbeitung vor Herausforderungen. Hinzu kommen zunehmend höhere Anforderungen an die Qualität und Präzision von Bauteilen. Für nachfolgende Prozesse wie Fügen, Beschichten, Abdichten oder Montieren sind optimal angepasste Lösungen für das Entgraten, Verrunden von Kanten und die Herstellung von Präzisionsoberflächen ebenfalls qualitätsentscheidend. Um in diesem Bereich gestellte Spezifikationen stabil und gleichzeitig so effizient und nachhaltig wie möglich zu erfüllen, sind unter anderem Fragen wie „Welche Verfahren eignen sich dafür?“, „Welche Einflussfaktoren sind zu berücksichtigen?“, „Wo liegen die Stärken und Grenzen der verschiedenen Entgrattechnologien?“, „Welche Möglichkeiten der Qualitätssicherung bestehen?“ zu beantworten. Für die meisten Unternehmen keine leichte Aufgabe, denn im Gegensatz zu den eigentlichen Herstellungsprozessen wie beispielsweise Zerspanen, Umformen, Urformen, Schmieden und Sintern zählen das Entgraten und die Oberflächenbearbeitung üblicherweise nicht zu den Kernkompetenzen.