In der Möbelfertigung kommt es nicht nur auf ein ansprechendes Design an, sondern auch auf die Qualität der Oberflächen. Dabei gilt: Je einfacher die Form, desto wichtiger die Materialität. Letzteres trifft in hohem Maße auf die Küche zu, die in den letzten Jahren als zen­traler Wohn- und Begegnungsort eine nachhaltige Aufwertung erfuhr, wie auch Tischlermeister Stefan Feichtinger feststellt. Der Oberösterreicher hat sich vor vielen Jahren auf den Küchenbau spezialisiert und verfügt über eine breite Expertise in Sachen Materialkombinationen. Dabei sind seiner Krea­tivität dank modernster Fertigungstechniken und leistungsfähiger Maschinen kaum Grenzen gesetzt: "Ich habe die Beobachtung gemacht, dass der funktionelle Nutzen der Küche immer weiter in den Hintergrund getreten ist. Stattdessen wird sehr viel mehr Wert auf die Ästhetik und Haptik gelegt, wobei sehr unterschiedliche Werkstoffe aufeinandertreffen. Deswegen ist es wichtig, dass man als Tischler maschinell gut aufgestellt ist, um die Materialien optimal bearbeiten zu können", so der Tischler über die Herausforderungen in der Küchenfertigung.