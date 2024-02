Oberflächentechnik

Im nachfolgenden Bericht finden sich einige Unternehmen, die Verfahren anbieten, um die Oberflächen von Stahl, Edelstahl und Aluminium zu verbessern.

Plasma

Vor dem Schweißen, Kleben, Lackieren und Löten müssen Bauteile zuverlässig gereinigt werden. Besonders umweltschonend und wirtschaftlich gelingt das mit Acerios, einer von Fronius entwickelten Oberflächenreinigung. Dabei beseitigt heiß-aktives Plasma Verschmutzungen punktgenau, schnell und wirksam. Diese Anwendung eignet sich sowohl für Metalle wie Aluminium und Stahl als auch für Kunststoff, Glas und Keramik. Das Acerios-System erzeugt am Brenner eine Plasmaflamme mit bis zu 1.000 Grad Celsius, die ein Roboter gezielt mit etwa sechs Metern pro Minute über die Oberfläche führt. So können gesamte Flächen oder einzelne Bereiche behandelt werden. Das steigert die Effizienz deutlich: Somit reinigt Acerios punktgenau, so sauber wie nötig. Diese Technologie kommt ohne schädliche Reinigungszusätze aus und ist damit ressourcenschonend und umweltfreundlich. Durch den Einsatz von Plasma in der Schweißtechnologie verfügt Fronius über umfangreiches Fachwissen und kann das auch für Anwendungen in der Oberflächenbehandlung nutzen. Trifft das heiß-aktive Plasma auf Oberflächen, reinigt der Gasstrom mechanisch und das Plasma sowie die entstehende Hitze lösen einen chemischen Reinigungsprozess aus. Diese Kombination beseitigt zuverlässig organische und filmische Verschmutzungen. Das System ist platzsparend und lässt sich durch verschiedene Interface-Varianten sehr einfach in automatisierte Systeme und Produktionslinien integrieren. Vordefinierte Jobeinstellungen reduzieren die Einarbeitungsphase und machen das Gerät intuitiv bedienbar. So bietet Acerios eine einfache, kostengünstige und umweltschonende Technologie zur Bauteilreinigung.

Elektropolieren

Henkel bietet das Elektropolieren an. Dieses Verfahren stellt die Umkehrung des galvanischen Prozesses dar. Unter Einwirkung von Gleichstrom wird in einem Elektrolyten (Lösung mit hoher Leitfähigkeit) von der Werkstückoberfläche Metall abgetragen. Das zu elektropolierende Bauteil bildet den Pluspol (Anode) und die Kathode den Minuspol, der diese elektrische Zelle komplettiert. Wird der Stromfluss eingeschaltet, löst sich Metall an der Anodenoberfläche auf und geht dabei innerhalb des Elektrolyten in Lösung. Der Materialabtrag kann durch den jeweiligen Elektrolyten, die Stromdichte und die Polierdauer konkret bestimmt werden. Ein Merkmal des Elektropolierens ist, dass der Vorgang nur unter Einwirkung von Strom in Gang gesetzt wird, sodass hier präzise nach Zielvorgaben poliert werden kann. Zudem lässt sich, durch individuelle Anpassung der Kathoden auf das Werkstück, Material auch selektiv abtragen. Entsprechend des Anwendungsbereiches ist eine Unterscheidung der Oberflächenspezifikationen sinnvoll. Handelt es sich um eine optische oder funktionale Oberfläche? Je nach Anforderung kann bereits der durch Elektropolieren erzeugte Glanzeffekt ausreichen. Häufig werden in der Anwendung jedoch Zielrauheitswerte (z.B. Mittenrauwert Ra) definiert, die durch einen konkreten Materialabtrag zu erreichen sind. Bei Henkel sieht man bei der elektrochemischen Bearbeitung nur wenige Grenzen: Sofern sich eine Kathode kontaktfrei in ein Bauteil einbringen lässt, kann dieses auch elektropoliert werden. Beispiele aus der betrieblichen Praxis sind etwa Bleche, Rohrleitungen und Behälter. Zu dekorativen Zwecken wird das Elektropolieren zum Beispiel für Fassadenbleche angewendet.

Gleitschleifen

Für das Entgraten von Gusswerkstücken, Feinpolieren oder Entzundern und Entrosten von groben Maschinenteilen bieten Rösler und Walther Trowal das vielfältige Gleitschleifen an. Das Verfahren nutzt das Vorbild der Natur und poliert unter Zusatz von Schleifkörpern und Compounds die Oberfläche glatt wie der Sand und Wasser die Kieselsteine im Flussbett. Die dazu notwendigen Rundvibratoren sind robuste und flexible Alleskönner zum Bearbeiten der metallischen Oberflächen von unterschiedlichen Werkstückformen und -größen. Entweder als Stand-Alone-Lösung betreibbar oder mit Peripheriegeräten für die Werkstückbeladung und Nachbehandlung sind die Rundvibratoren auch zum vollautomatischen Bearbeitungszentrum ausbaubar.

Pinseln mit Strom

Mit Brushmax 3.0 präsentiert Suhner ein ganz spezielles Gerät zum sicheren und wirksamen Reinigen der Oberflächen von Edelstahl, speziell nach dem Schweissen. Das Gerät entfernt schnell und einfach blauen und braune Eisenoxidflecken, ohne dabei die Oberflächenbeschaffenheit des Metalls zu verändern. Das Gerät kann in nur einem Arbeitsgang reinigen, polieren und passivieren. Eine Nachbearbeitung entfällt. Der Brushmax 3.0 arbeitet mit einem Pinsel, dessen Borsten durch elektrischen Strom aufgeheizt werden. Eine mit dem Pinsel auf die Oberfläche aufgetragene Flüssigkeit entfernt dann die beim Schweissen entstandenen Eisenoxidflecken (Anlauffarben) sowie Rost und andere Oberflächenverschmutzungen. Innerhalb von wenigen Sekunden erstrahlen die Schweißnähte oder Oberflächen in ihrem vollen Glanz.

Brünieren

Bei Welebil kann man sich über das Brünieren informieren, einem Verfahren zur Herstellung einer schwarzen Schutzschicht auf Oberflächen bei Eisen, Stahl, Kupfer und Messing. Das primäre Ziel des Brünierens ist der Korrosionsschutz, ebenso erreicht man durch das „Schwarzfärben“ auch eine dekorative Optik. Durch das Brünieren bildet sich an der Oberfläche des Werkstücks eine schwarze Mischoxidschicht, die auch als „Edelrost“ bezeichnet wird. Es entsteht eine etwa 1 µm dünne Schicht, weshalb die Maßhaltigkeit nicht beeinträchtigt wird. Die Brünierschichten weisen selbst nur einen schwachen Korrosionsschutz auf, der durch das Auftragen von Fetten oder Ölen signifikant verbessert werden kann. Die erzeugte Schicht ist bis zu einer Temperatur von rund 300 Grad Celsius beständig und eignet sich daher für viele Bauteile und Maschinenelemente. Grundsätzlich lassen sich allen oxidierbaren Werkstoffen, wie Stahl, Edelstahl, Eisen, Messing, Kupfer, Bronze oder Guss brünieren. Rostbeständiger Stahl oder NE-Metalle sind für das Verfahren nicht geeignet.

Pulverbeschichtung

Wer Oberflächen von Aluminium oder Stahl beinahe grenzenlos funktionell und farblich gestalten lassen möchte, kann das mit einer Pulverbeschichtung tun. Ein darauf spezialisierter Betrieb ist Wolfmair, wo dazu ein lösemittelfreies Beschichtungspulver mittels elektrostatischer Sprüheinrichtungen auf die Bauteile aufgetragen wird. Anschließend wird die Farbschicht in einem Ofen bei rund 200 Grad eingebrannt, um eine gleichmäßig dichte Beschichtung zu erhalten, die kratz- und stoßfest ist sowie einen hohen Korrosionsschutz und eine gute Witterungsbeständigkeit aufweist. Die Farben können aus vielen RAL- oder NCS-Farbsystemen in verschiedenen Glanzgraden (matt bis glänzend) und Oberflächen (glatt, feinstrukturiert) ausgewählt werden, realisierbar sind verschiedenste Oberflächeneffekte.

Feuerverzinken

Unter der Marke Zinkpower sind 50 Unternehmen in 13 Ländern Europas, Amerikas und Asiens vertreten. Zu den Kompetenzen zählt neben qualitativ hochwertigem, langlebigem Korrosionsschutz auch die Flexibilität und Vielseitigkeit der Anlagen: von der kleinsten Schraube bis zum Stahlträger lassen sich alle Bauteile feuerverzinken. Die Feuerverzinkung schützt wertvollen Stahl kostengünstig und umweltverträglich vor Korrosion und verlängert seine Lebensdauer um ein Vielfaches. Dazu kommen Wartungsfreiheit sowie eine hohe mechanische Beständigkeit der Oberfläche. Beim Feuerverzinken wird Stahl nach entsprechender Vorbehandlung in eine rund 450 Grad Celsius warme Zinkschmelze getaucht. Dabei reagieren Zink und Stahl miteinander, wodurch sich an der Stahloberfläche eine Eisen-Zink-Legierung bildet. Diese unauflösbare Verbindung von Zink und Stahl bewirkt den hohen, meisten jahrzehntelange Schutz. Durch das Tauchen werden auch Innenflächen, Schweißnähte und unzugängliche Stellen gut erreicht, vorteilhaft bei Geländern, Treppen mit Gitterrosten sowie Stahlbaukonstruktionen. Neben der klassischen Stückverzinkung von Stahl und Metall bietet Zinkpower auch das Kleinteileverzinken an für Schrauben, Muttern und Verbindungselemente. //