Überleben in der Großstadt

Seit sein Vater den Tischlereibetrieb vor über fünfundvierzig Jahren in der Schanzstraße im Keller eines Altbaus eröffnete, hat sich die Branche radikal verändert. Damals sei das Tischlergewerbe in Wien noch eine boomende Branche gewesen, wie sich Johann heute erinnert: "In den Siebzigerjahren ließ sich im Holzhandwerk noch gutes Geld verdienen, damals war die Konkurrenz aus der Industrie auch noch nicht so stark. Heute sind wir in unserer Straße der einzige Betrieb, der noch immer existiert.“ Grund dafür sei, dass viele Unternehmen es nicht rechtzeitig geschafft hätten, die Produktion der sich veränderten Marktlage anzupassen. Bereits vor fünfzehn Jahren habe Johann erkannt, dass ein Tischler in der Großstadt nur dann überleben kann, wenn er laufend in neue Maschinen investiert, auf eine gehobene Fertigung setzt und bestimmte Bereiche der Produktion auslagert: "Ich habe relativ früh gesehen, dass ich mit meiner Betriebsgröße als reiner Produzent nicht überleben kann – auch aus Platzgründen. Dabei sind wir noch relativ gut gestellt, da wir vor fünfzehn Jahren die Räumlichkeiten des Nachbarbetriebes übernehmen konnten. Nichtsdestotrotz werden größere Zuschnitte bei uns von einem Zulieferer mit einem CNC-Bearbeitungszentrum gefertigt. Hier in der Werkstatt werden die Materialien geschliffen, furniert, lackiert und verbunden. Das lohnt sich für uns, denn dadurch können wir Verarbeitungsqualität und Oberflächenbeschaffenheit auf konstant hohem Niveau anbieten – Letzteres ist insbesondere im Küchenbereich und bei Bädern von großer Bedeutung“, erklärt der Tischler die unternehmerische Strategie.