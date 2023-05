Neben dem Zeichnen und Malen war auch das Musizieren stets ein wichtiger Teil ihres Lebens. Die Musik empfand Mader als eine wertvolle Ergänzung zur bildnerischen Kunst: „Als junges Mädchen war der Zugang zur Kunst ein sehr intuitiver. Ich habe mich damals gefragt, was der tiefere Sinn all dessen ist, was ich da erschaffe. Nach vielfältigen Berufserfahrungen im Sozialen- und Gesundheitsbereich habe ich mich zu einer Ausbildung als Kunsttherapeutin entschieden, weil hierbei sowohl die bildnerischen als auch die musischen Künste zum Tragen kamen. Außerdem ist das eine Arbeit, die alle Sinne erfasst und zutiefst heilsam ist.“ Im Laufe ihrer Ausbildung habe sie sich viel mit sich selbst und ihrem Wirken als Künstlerin auseinandergesetzt. Vieles davon sei so tiefgehend, sodass es sich kaum in Worte fassen lasse. „Die Ausbildung zur Kunsttherapeutin hat mich immer wieder von neuem an meine Grenzen geführt. Da sind mir auch viele Dinge in Bezug auf meine eigene Biographie und meine Prägungen bewusst geworden. Wenn man in diesem Bereich arbeiten will und seine Sache ernst nimmt, dann passiert das ganz automatisch.“

In der Kunsttherapie stehe stets an erster Stelle, ein Gefühl für die eigene Wahrnehmung zu entwickeln und mit dem zu bearbeitenden Material und dem Raum, in dem man sich befindet, in Beziehung zu treten. Auch gehe es darum, das richtige Medium für den künstlerischen Ausdruck zu wählen und sich dessen Begrenztheit bewusst zu werden. Ähnlich verhalte es sich etwa auch mit der Machart der „Color“, da bei einem Magazin die formalen Rahmenbedingungen von vorneherein klar definiert sind. „Wir wissen jetzt schon, dass dieser Beitrag ein gewisses Format nicht übersteigen wird. Auch kann man davon ausgehen, dass die darin gezeigten Bilder nicht dem realen Abbild der Kunstwerke entsprechen werden. Aber das macht es ja umso spannender, denn wir beide dürfen nun gemeinsam einen Weg finden, damit umzugehen“, sagt Mader mit einem Schmunzeln. Sie weiß, wovon sie spricht, da ihr jene Themen beinahe täglich begegnen: Im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten entsteht je nach Wahrnehmung, Werkzeug und gewähltem Medium ein definiterer Entfaltungsraum, der anschließend individuell bespielt wird: „Wer beispielsweise ein Bild malt, wird ganz automatisch durch den Bilderrahmen begrenzt. In der Bildhauerei ist es die Menge und Beschaffenheit des zur Verfügung stehenden Materials. Wenn es diese physischen Grenzen nicht gibt, wie das etwa bei virtuellen Arbeiten der Fall ist, stößt man wiederum an die Grenzen der Wahrnehmung. Die Möglichkeiten innerhalb dieser Gestaltungsräume gehen wiederum ins Unendliche.“