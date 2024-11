Bedarfsgerechte und flexible Reinigung

Für diese Aufgabenstellungen hat Ecoclean die kosteneffiziente EcoCcompact mit den Modellvarianten L und XL zur Produktfamilie ausgebaut. Bei den beiden neuen, kompakten Plug and Play-Lösemittelanlagen kann die Arbeitskammer schnell befüllt und entleert werden. Angepasst an die Sauberkeitsanforderungen können die Anlagen mit allen für die Lösemittelreinigung verfügbaren Verfahrenstechnologien wie beispielsweise Ultraschall und PPC ausgestattet werden. Für eine bedarfsgerechte Reinigung und Konservierung können bei allen EcoCcompact die beiden in der Grundausstattung enthaltenen Flutbehälter durch einen dritten ergänzt werden – und dies vollintegriert ohne Vergrößerung der Aufstellfläche.

Überzeugen kann die EcoCcompact-Produktfamilie auch durch ihren vergleichsweise geringen Energieverbrauch. Wie alle Anlagen für die Lösemittelreinigung sind die L- und XL-Varianten der EcoCcompact sehr flexibel hinsichtlich der Materialverträglichkeit. Dies ermöglicht, dass Bauteile aus unterschiedlichen Werkstoffen in einer Anlage gereinigt werden können. Darüber hinaus können sie auch eingesetzt werden in Regionen, in denen der Verbrauch von Wasser als Reinigungsmedium und/oder die Entsorgung von Abwasser aus Reinigungsanwendungen reglementiert ist. Voraussetzung ist eine Eignung der Lösemittelreinigung, die bei Ecoclean durch Reinigungsversuche in den weltweiten Test-Centern überprüft werden kann. (gw)