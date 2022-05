Neue App macht Mitarbeitende zu Recruitern

Wohin man schaut, mit wem man auch spricht – Unternehmen aller Branchen klagen über den akuten Mangel an qualifizierten Bewerber*innen. Herkömmliche Recruitingkanäle stoßen dabei längst an ihre Grenzen. Was aber tun, um offene Stellen dennoch möglichst rasch und vor allem mit passenden Kandidat*innen zu besetzen? Die Antwort auf diese Frage liefert das Grazer Unternehmen Cycoders mit der Lolyo Mitarbeiter-App. Als mobiles Intranet vernetzt Lolyo alle Mitarbeitenden eines Unternehmens unkompliziert per Smartphone. Offene Stellen werden in der App veröffentlicht und können dank der innovativen Job-Empfehlungsfunktion von allen Mitarbeitenden in deren Sozialen Netzwerken und in anderen Messenger-Diensten geteilt werden. "Daraus ergibt sich bei den Recruitingkosten ein Einsparungspotenzial von bis zu 80 Prozent. Auch die Rekrutierungsdauer verkürzt sich damit wesentlich. Bewerber*innen können durchschnittlich bereits nach 29 Tagen ab ihrer Bewerbung eingestellt werden", erklärt Cycoders-Geschäftsführer Thomas Mörth.