3D-Planung für den Müllbunker

Die Stärken der 3D-Planung

Die Auslegung und Montageplanung für die Löschanlagen in „Block 3“ waren nicht nur aufgrund des ausgefeilten Löschkonzepts, das im Projektverlauf immer wieder angepasst und optimiert wurde, eine Herausforderung, sondern auch aufgrund der Gebäude selbst. Neben dem Bunkergebäude hat auch das angrenzende Kesselhaus, das mit einer Wandhydrantenanlage geschützt wird, zahlreiche Ebenen und Maschinenbereiche – hinzu kommt ein Netz aus Gitterrostbühnen, Treppen und Geländern.

Um den Überblick zu wahren, entschied sich Projektleiter Sergey Volkov für eine 3D-Planung: „Damit hatten wir eine viel bessere Orientierung im Gebäude, um zu definieren, wo Rohrleitungen verlaufen, wo Löschdüsen oder Wandhydranten zu positionieren sind und wo die Montage der Komponenten gut möglich ist. Diese Planungsqualität wäre in 2D nicht möglich gewesen.“ In weiterer Folge unterstützte das 3D-Modell nicht nur die gewerkübergreifende Zusammenarbeit, sondern auch die zeit- und fachgerechte Montage der Löschanlagen. „Die Visualisierung in 3D macht die Abstimmung genauer, wodurch Missverständnisse gar nicht erst entstehen und Fehler vermieden werden. Das spart Zeit und Ressourcen“, so Volkov. Der Bauherr kann mit den 3D-Modellen für künftige Um- oder Ausbauten des Anlagenblocks zudem auf eine detailgetreue Dokumentation zurückgreifen.

Teamwork für ein höchstmaß an BetriebsSicherheit

Apropos Bauherr: Ein Höchstmaß an Betriebssicherheit wird im MHKW Rothensee großgeschrieben, weshalb sich der Betreiber aktiv in die Erstellung des Löschkonzepts einbrachte. Ein ausdrücklicher Wunsch war es, die vier Löschanlagen unabhängig voneinander betreiben zu können. Durch diese Redundanz ist etwa bei der Wartung einer Anlage die Funktionalität der anderen sichergestellt.

Auch die Löschmonitore standen im Fokus der Betrachtung: „Im Brandschutzkonzept waren ursprünglich vier Löschmonitore vorgesehen, unsere Planung wäre durch eine optimierte Positionierung mit zwei ausgekommen. Auch der VdS hätte diese Lösung akzeptiert“, schildert Volkov. Der Bauherr entschied sich für einen dritten, manuell angesteuerten, Löschmonitor als freiwillige Zusatzmaßnahme.

Pläne für die Vorfertigung wurden mitgeliefert

Bei der Montage der Löschanlagen wurde einmal mehr die Geometrie des Bunkergebäudes zum Kriterium. Um die Komponenten auch in Höhen von zehn oder zwanzig Metern sauber und zügig anzubringen, lieferte Hoyer Brandschutz Rosenbauer eigens erstellte Pläne mit allen Bauteilen für die Vorfertigung. Es sind spezielle Leistungen wie diese, aber auch andere Kompetenzen, die für Sergey Volkov gerade bei anspruchsvollen Projekten wie dem MHKW Rothensee für die Einbindung eines Fachplaners sprechen: „Dabei muss man nicht nur sattelfest in puncto Richtlinien und Löschanlagen sein.

Entscheidend ist auch Erfahrung, wenn es um Eigenheiten der Anlagen geht und das optimale Zusammenspiel aller Komponenten.“ Den zeitgerechten Abschluss des Projekts führt Volkov vor allem auf das lösungsorientierte Teamwork mit Rosenbauer zurück: „Jeder hat seine Expertise eingebracht, sodass wir die Montage Schritt für Schritt realisieren konnten – trotz einiger Herausforderungen.“

