Starre Beschattungen, die im Sommer bei der Kühlung unterstützen, werden im Winter rasch zur Heizkostenfalle. Darüber hinaus halten sie Räume zu Randzeiten finster und lassen das notwendige Tageslicht nicht in ausreichender Menge ins Gebäudeinnere. Der Schlüssel liegt in der rechtzeitigen Planung und umfassenden Analyse der eigenen Bedürfnisse. Bereits bei den ersten Überlegungen sollte man Raum für Raum durchgehen, weiß Marko Überegger, Obmann des Bundesverbands Sonnenschutztechnik: "Ein Kinder- oder Arbeitszimmer beispielsweise oder auch ein Bad haben andere Voraussetzungen wie ein Schlafzimmer. Während in ersteren dem blendfreien Tageslicht eine große Rolle zukommt, benötigt man stark oder ganz abdunkelnde Fenster- oder Rollläden, um möglichst ungestört schlafen zu können. Ein neuer Trend zeigt, dass Raffstoren, Fassadenmarkisen, Roll- oder Fensterläden immer öfter miteinander kombiniert werden, um bei der Raumnutzung möglichst flexibel zu bleiben."

Davon unabhängig ist jedoch die Notwendigkeit eines zuverlässigen Hitzeschutzes im Sommer. Denn im Vergleich haben Räume mit effektiver Beschattung eine um bis zu fünf bis zehn Grad niedrigere Raumtemperatur an Hitzetagen als solche ohne Beschattung. Das bestätigen auch die Ergebnisse aus dem F&E Projekt "Coole Fenster". Die von der Holzforschung Austria und der TU-Graz durchgeführten Simulationen belegen, dass eine außen liegende Beschattung die geringsten lnnenraumtemperaturerhöhungen im Sommer und die beste Verbesserung des Kühlenergiebedarfs sicherstellt. Sie ermöglicht bei richtiger Anwendung eine Energieeinsparung von ca. 250 bis 450, Euro pro Jahr (Basis 07/2022) für eine durchschnittliche Wohnung. Damit amortisiert sich der Sonnenschutz bereits in fünf bis sieben Jahren.