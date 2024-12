Eine majestätische Jugendstilvilla bei Zürich

Die insgesamt 13 Schlafzimmer verfügen jeweils über eigene Bäder. Sie wurden sorgfältig an die übrige Ästhetik angepasst: Glasierte Jugendstilfliesen an den Wänden ergänzen Bodenfliesen aus Beton, die sich in Größe und Form an den noch vorhandenen Originalen orientieren. Duschen, Badewannen sowie Waschtische aus Holz und Naturstein bilden dazu reduzierte Ensembles. Komplettiert werden sie von Vaia in Platin gebürstet. Mit ihrer filigranen Formgebung vereint die Dornbracht-Armatur traditionelle Eleganz mit Klarheit und Balance. Ein Designprinzip, das sich nicht zuletzt im großen Wellnessbereich im Untergeschoss wiederfindet: Hier sorgt die Verwendung natürlicher Materialien – darunter strukturierter Kalkstein – für eine beruhigende Atmosphäre.