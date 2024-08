F-Gase-Verordnung/Wärmepumpen: Ein brennendes Thema

Andreas Grimm,

Leiter Produktmarktmanagement Heiztechnik Hoval

„Die Verwendung natürlicher Kältemittel hat eine erhebliche sicherheitstechnische Relevanz und resultiert in Auswirkungen auf die Aufstellung und Zulassung der Geräte. Diese Themen sind allerdings nicht in der F-Gase-VO selbst geregelt, sondern in diversen Verordnungen und Normen (z.B. ÖNORM EN 378). In diesem Zusammenhang sind die Hersteller zusätzlich gefordert: einerseits müssen sie rasch neue Produkte mit natürlichen Kältemitteln entwickeln (wegen der F-Gase-VO), andererseits ist das geforderte „Umfeld“ noch nicht 100 % klar, da die erwähnten Normen und Verordnungen teilweise erst auf Basis des derzeitigen Stands der Technik aktualisiert werden müssten (zum Beispiel Sicherheitskonzept bei Innenaufstellung).

Eine zentrale Rolle spielt in dieser Causa das Kältemittel R290 (Propan), ein sehr geniales natürliches Kältemittel, allerdings mit dem Nachteil der Brennbarkeit (Einstufung Sicherheitsklasse A3).

In erster Linie sind die Hersteller gefordert, ihre Produkte so zu designen, dass alle sicherheitsrelevanten Vorschriften berücksichtigt sind. In weiterer Folge ist vom Hersteller ganz klar und eindeutig vorzugeben, wie die Produkte aufgestellt und betrieben werden dürfen/müssen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Diese Vorgaben sind für den Installateur sehr wichtig und werden von Hoval laufend kommuniziert und geschult.

Es gibt für Hoval-Partner einfach aufbereitete Unterlagen und auch Schulungen. Es handelt sich primär um leicht umsetzbare Hinweise zur richtigen Aufstellung von Wärmepumpen – was darf er tun? – was darf er nicht tun? In Summe ein sehr großes und wichtiges Thema, das uns alle in den kommenden Jahren vor allem im Hinblick auf die sportlichen Zeitpläne noch sehr fordern wird.“