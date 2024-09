Herausforderung Kompatibilität

Smarte Sanierungen bieten für Endverbraucher*innen vielfältige Vorteile, am Weg dahin liegen allerdings auch zahlreiche Stolpersteine.

Wie und ob Kund*innen und Planer*innen von einer smarten Sanierung profitieren können, ist eine vielschichtige Frage mit einem Füllhorn an Antworten. Gebäude Installation hat bei Gernot Schwarz, Senior Solution Architect bei der Siemens AG Österreich, nachgefragt.

Gebäude Installation : Mit welchen Herausforderungen müssen Kund*innen bei der nachträglichen Integration von Smart Building-Technologien rechnen?

Gernot Schwarz : Die wesentlichen Herausforderungen sind etwa der nachträgliche Einbau der neuen Komponenten sowie der dafür erforderlichen Versorgungen in die bestehende Bausubstanz. Manchmal sogar verschärft durch Regulative wie zum Beispiel Denkmalschutz. Speziell die nachträgliche Integration in bestehende Systeme, die Spannungsversorgung und die datentechnische Vernetzung gestaltet sich oft herausfordernd und kostenintensiv. Zudem die Integration der bestehenden technischen Komponenten in das neue Gesamtkonzept. Bei der Modernisierung bestehender Gebäude sollen weitgehend noch funktionstüchtige Anlagen und Geräte weiterverwendet werden. Die Integration dieser in das neue Smart Building Gesamtkonzept erfordert flexible und leistungsstarke Schnittstellen. Auch die Berücksichtigung datenschutzrechtlicher- und informationssicherheitsrelevanter Standards ist relevant. Die Vernetzung aller haustechnischen Disziplinen, die Integration von diversen Datenquellen aus dem Internet, die Aufzeichnung und Auswertung einer Vielzahl von Informationen, sowie die Bedienbarkeit über die Gebäudegrenzen hinweg stellen hohe datentechnische Anforderungen. Das erfordert zunehmend Lösungen, die nicht mehr ausschließlich on premise arbeiten, sondern auch diverse Cloud Dienste in Anspruch nehmen. Die Verarbeitung von immer mehr Daten sowie die erforderliche netzwerktechnische Öffnung in Richtung Internet erfordern kompetente und verantwortungsvolle IT Sec Konzepte. Auch die Finanzierung ist eine Herausforderung. Anders als bei Neubauten, bei denen mit den Kosten für die Haustechnik fix kalkuliert wird, werden die Kosten für Sanierungsmaßnahmen zumeist einer strengen Kosten-/Nutzen-Analyse unterzogen. Eine weitere Herausforderung ist der Umgang mit den, speziell im IoT Bereich allgegenwärtigen SaaS (Software as a Service) Kosten.

Welche Bereiche bieten sich an?

Im Umfeld der Digitalisierung und bei der Integration smarter Technologien verschwinden zunehmend die Grenzen der einzelnen Gewerke. Zielsetzung ist ein weitgehend gewerkeübergreifendes Betriebskonzept. Dabei werden gleichsam ökonomische, ökologische, sicherheitsrelevante und komfortorientierte Aspekte berücksichtigt. Somit erstreckt sich das Anwendungsspektrum über den gesamten Bereich haustechnischer Einrichtungen.

Mit welchen Kosten müssen Kund*innen rechnen?

Wie bereits beim Thema Finanzierung erwähnt, amortisieren sich in vielen Fällen die getätigten Investitionskosten noch innerhalb der planmäßigen Anlagenabschreibungsperiode. Allerdings ist immer häufiger auch mit laufenden Kosten für die Nutzung externer Leistungen, wie SaaS Nutzungsgebühren, zu rechnen.

Welche Einsparpotenziale sind zu erwarten?

Effizienzverbesserung ermöglicht Einsparungen in den folgenden Bereichen: Energieeinsparungen, Wassereinsparungen, optimierte Nutzung bestehender Flächen durch Nutzungsanalysen, kann Mietkosten reduzieren, kann Erweiterungen oder Neubauten vermeiden, kann interne Abläufe optimieren.

Zudem kommen Material Ressourceneinsparungen, speziell bei Produktionsprozessen, Personal Ressourcen Optimierungen – durch Fokus auf das Kerngeschäft, Personal Produktivitätssteigerung, Verringerung von Krankenständen, Einsparungen in der Betriebsführung, Fernbetrieb reduziert Anfahrten und Personalpräsenz, verlängerte Lebensdauer der technischen Anlagen durch optimierten Betrieb, Reduktion der Wartungs- und Instandhaltungsaufwände, Reduktion von Störfällen und damit verbundenen Standzeiten, Reduktion von Fehlalarmen und damit verbundenen Folgekosten, Erreichung von Vorgaben und Umweltzielen und Vermeidung von Folgekosten (Compliance), Reduktion von Ausgaben für Versicherung und Objektschutz durch Einsatz von Sicherheitstechnik.

Darüber hinaus ergibt sich oft ein zusätzlicher, wertsteigender Nutzen, durch Attraktivitätssteigerung für Mitarbeiter und Kunden, durch bessere Ausstattung, Zukunftssicherheit, Energieautonomie, Renditensteigerung, Steigerung des Green Image und optimierte Verkaufslokalgestaltung.