Bettenbau als Unternehmensphilosophie

Wer sich mit dem Bau von Betten beschäftigt, der sollte gesund schlafen und am Morgen fit in den Tag starten. Langsames Aufwachen ermöglicht einen gediegenen Start in den Tag. Dies lässt sich durch den Einsatz von einem Lichtwecker einfach umsetzen. Langsam wird in einem bestimmten Zeitraum die Lichtintensität erhöht und die Lichtfarbe des Sonnenlichtes angepasst. Zunehmende Leuchtkraft vereinfacht hier den Start in den Tag.

Grundsätzlich schauen Interessenten gern einmal auf den Innenhof eines Autohauses. Welche Marken werden von den Mitarbeitenden gefahren? Und stehen sie hinter ihrer Marke? Genau so verhält es sich mit dem Thema Betten und Schlafen. Unausgeschlafene Mitarbeiter*innen und Monteur*innen zeugen nicht gerade davon, dass im Unternehmen eine Philosophie umgesetzt wird. Warum nicht mit den Mitarbeitenden gemeinsam an Lösungen für ihre Betten arbeiten? So sind Mitarbeiter*innen immer bestens über den neuesten Stand informiert und können Kund*innen und Kunden wichtige Informationen mitgeben, die den Schlaf in einem Bett aus ihrem Betrieb erholsamer machen.