Strucinspect erhält Großauftrag in Los Angeles

Bisher geschah das Inspizieren der Metro-Tunnel mit Prüfer*innen, die sich mit einem Hammer durch das U-Bahnnetz kämpften und Daten manuell erhoben. Strucinspect hingegen sammelt die Daten digital, in Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen. So auch in Los Angeles: Ein Partnerunternehmen setzte ein dafür spezialisiertes Gerät auf die Schienen, das unter anderem mit einer Kamera ausgestattet ist. Mithilfe einer KI-gestützten Schadenserkennung sollen somit alle Risse und andere Schäden identifiziert und zweidimensional dargestellt werden. Mit diesen sogenannten Orthofotos sind Vergrößerungen auf bis zu 0.2 Millimeter möglich – was eine exakte Bestandsanalyse gewährleistet. "Die Aufgaben wurden verschoben: von dem Tunnel auf den Arbeitsplatz“, so Strucinspect-Geschäftsführer Albrecht Karlusch. Alle erhobenen Daten werden demnach in die Strucinspect-Plattform eingespeist, wo sie jederzeit online abgerufen und verwaltet werden können. "Wir konnten dadurch präzise bestimmen, welcher Abschnitt gewartet werden muss. Bei dieser Menge an Daten ist es wichtig, dass daraus konkrete Entscheidungen getroffen werden können“, so Karlusch.