Fensterlüften reicht längst nicht aus

Systeme zur kontrollierten Wohnraumlüftung erleben durch Corona und explodierende Energiekosten aktuell viel Auftrieb. Im Gespräch mit der GEBÄUDE INSTALLATION erklärt Jochen Sattelberger, Präsident des Verbands Komfortlüftungssysteme Austria und Vertriebsleiter Österreich und CEE bei Pluggit, warum Förderungen ein psychologischer Motor für Kaufentscheidungen sein können und mit welchen weiteren Argumenten sich unschlüssige Konsument*innen überzeugen lassen.

Worauf kommt es bei Systemen zur kontrollierten Wohnraumlüftung an?

Jochen Sattelberger: Wenn es um Wohnraumlüftung geht, wird in der Regel von zwei bis drei wichtigen Zielen gesprochen. Allem voran steht der Komfortgewinn, das ist ein wesentlicher Faktor, den vor allem auch Endkund*innen sehen. Konsument*innen bekommen also nicht nur Funktionalität, sondern gewinnen vor allem auch an Komfort. Das beginnt beim Lärmschutz und geht über die thermische Behaglichkeit, Allergieschutz, teilweise Geruchsschutz, Feinstaubschutz weiter. Das sind alles Funktionen, die Nutzer*innen heute erwarten und die eher in die Komfortrichtung gehen. Es sind viele Vorteile, die aber auch entsprechend argumentiert werden müssen, da das System der Wohnraumlüftung heute immer noch nichts Alltägliches ist. Das zweite wichtige Ziel ist die Energieeinsparung durch ein Komfortlüftungssystem. Dieser Punkt hat in den letzten Wochen und Monaten gewaltig an Bedeutung gewonnen. Vor ein paar Monaten waren die Energiepreise noch kein wirklich relevanter Punkt für Konsument*innen, es war recht überschaubar, welche Einsparungen bei den damaligen Energiekosten erzielt werden konnten. Mittlerweile sind die Energiekosten des verwendeten Heizsystems – egal ob Strom- oder Gas – explodiert, das ist für die Konsument*innen eine wesentliche, zusätzliche Belastung. Dadurch gewinnt natürlich die Wiederverwendung bereits erzeugter Energie – und nichts anderes macht eine Lüftungsanlage – enorm an Bedeutung. Wenn man sich heute moderne Gebäude ansieht, wo die meiste Energie verlorengeht, stellt man fest: Die Energie geht nicht durch die Gebäudehülle verloren, sondern durch das – notwendige – Lüften. Wenn ich im Winter lüfte, bekomme ich eiskalte Luft in den Raum und muss erneut Energie investieren, um diese zu erwärmen. Das Gleiche gilt im Sommer, da beim Lüften warme Luft in den Raum kommt und wieder Energie investiert werden muss, um diese zu kühlen.

Durch die Coronapandemie ist das Bewusstsein der Konsument*innen für Lüftung deutlich gestiegen. Hat dies auch zu einem Aufwind für die Branche geführt?

Ob es zu mehr tatsächlichen Käufen geführt hat, ist schwer zu sagen. Was aber auf jeden Fall einen Auftrieb erlebt hat, ist das Interesse am Thema.

Es ist spürbar, dass den Leuten bewusst geworden ist, dass Lüften etwas Positives ist. Früher war das nicht so. Ich will nicht sagen, das Thema ist "salonfähig" geworden, aber es geht jetzt in die richtige Richtung.

Welche Herausforderungen gibt es bei der ­Installation eines Lüftungssystems?

Im Neubau gibt es eigentlich keine Herausforderungen mehr. Es gibt technisch so viele Lösungen, dass es heute völlig unproblematisch ist, eine Lüftungsanlage im Neubau zu integrieren. Da sind bestenfalls kleine optische Lücken oder der Platzbedarf im Technikraum zu bedenken. In der Sanierung ist es hingegen anders. Hier gibt es in vielen Fällen keine Möglichkeit mehr, in die Gebäudesubstanz einzugreifen, Kanäle – etwa in der Decke oder im Fußboden – zu integrieren. Die Ausnahme sind Kernsanierungen, die sind quasi wie ein Neubau. Aber in der "Sanierung light", also wenn es eher den Außenbereich und Fenster betrifft, gibt es durchaus Herausforderungen. Hier stellt sich dann die Frage, wie sich das Lüftungssystem mit dem geringsten Aufwand so integrieren lässt, dass alle wichtigen Räume erreicht werden. Wenn bei der Sanierung versucht wird, nicht die Perfektion anzustreben, sondern Hausverstand und Vernunft walten zu lassen, dann sind aber auch hier die Heraus­forderungen vergleichsweise gering.

Welche Fragen kommen vonseiten der potenziellen Käufer*innen?

Die Frage "Kann ich dann (nach der Integra­tion eines Lüftungssystems, Anm. d. Red.) noch ein Fenster aufmachen" kommt immer noch oft, ebenso wie Fragen zur Reinigung und Hygiene eines Systems. Die Menschen beschäftigen zumeist nicht die Kosten eines Lüftungssystems, sondern in den meisten Fällen durchaus praktikable Sorgen. Das sind aber alles Fragen, die man gut argumentieren kann. Und wenn am Ende des Tages nach den Kosten gefragt wird, dann geht es meist darum, welcher Gegenwert den Kosten gegenübersteht. Wenn als Gegenwert einer Lüftungsanlage um 15.000 Euro am Ende nur "kein Schimmel im Haus" steht, dann werden Konsument*innen berechtigt sagen: Na ja, das ist etwas viel für nur diese eine Funktion. Wenn man potenziellen Käufer*innen aber alle Vorteile – also Bequemlichkeit, Komfort, Energieeffizienz, höhere Luftqualität – einer Lüftungsanlage darlegt, werden sie am Ende sagen: "Das sind aber viele Vorteile." Und gerade auch das Thema Green Energy wird immer wichtiger für Konsument*innen.

Wie sieht es mit Förderungen im Bereich der Wohnraumlüftung aus?

Es ist so, dass es Direktförderungen maßgeblich nur noch in Tirol gibt. Dort ist die Lüftung in vielen Fällen einfach Standard, es gibt eine hohe Durchdringung, und das Thema Lüftung ist allgemein akzeptiert. Das ist natürlich auch ein psychologischer Motor, etwas gefördert zu bekommen, quasi eine Starthilfe. Wenn die Förderung wegfällt, dann passiert dort einfach weniger in diese Richtung. Das hat das Beispiel Oberösterreich gut gezeigt. Dort ist die Förderung weggefallen, und dementsprechend ist das Interesse eingebrochen. Kärnten wiederum hat jetzt wieder mit Förderungen begonnen, und schon beginnt dort das Interesse am Thema zu wachsen. Am Ende des Tages spart der Staat (über die Förderung, Anm. d. Red.) auch CO 2 -Strafsteuer, weil mit der Lüftung auch eine Menge CO 2 eingespart wird.

Welche Normen sind zu beachten?

Es gibt die ÖNORM H 6038, das ist eine Norm, die die Planung, Installation und Inbetriebnahme von Komfortlüftungsanlagen regelt. Aus meiner Sicht sehr pragmatisch, es ist keine abgehobene, technische Richtlinie, sondern sorgt dafür, dass technische Gegebenheiten eingehalten werden oder auch voll genutzt werden, wenn es etwa Energieeinsparungen betrifft. Aber die Norm legt auch sehr hohen Wert auf die Qualität der installierten Anlage bei Endverbraucher*innen.

Text: Thomas Mach