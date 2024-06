Gebäude Installation: Wo sehen Sie die Einsatzgebiete von Fertigbädern?

Josef Zach: Die Einsatzgebiete sind vielfältig, vor allem sind Fertigbäder aber für Großobjekte wie Krankenhäuser, Studentenwohnheime, Hotels und auch Wohnbauten geeignet. Dort, wo viele gleich ausgestattete Bäder benötigt werden, die in Serie gefertigt werden können, machen Fertigbäder Sinn. Was nicht heißt, dass auf Kundenwunsch nicht auch jedes Bad individuell nach den Wünschen der Auftraggeber eingerichtet werden kann. Wichtig ist, dass Fertigbäder mit dem Baufortschritt mitgedacht werden müssen. So sind Fassadenöffnungen für das Einbringen der Fertigbäder vorzusehen, oder die Einbringung erfolgt je Geschoss vor der Herstellung der Decken.

Andreas Kamptner: Fertigbäder bieten flexible Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Gebäudetypen und Anwendungskontexten.

Das Konzept Modulo, Bestandteil des Produktportfolios unserer Marke Kinedo, ist eine individualisierbare Komplettlösung auf kleinstem Raum für jedes Projekt. Ein neuer Dusch- und Toilettenbereich kann überall geschaffen werden – dank Sanibroy Kleinhebeanlage auch dort, wo kein direkter Abwasseranschluss vorhanden ist. Fertigbäder wie das Konzept Modulo von Kinedo eignen sich für ein breites Spektrum an Gebäuden, darunter Ein- und Mehrfamilienhäuser, Hotels, Restaurants, Bürogebäude, Studentenwohnheime und temporäre Wohngebäude. Auch in Sportstätten, Fitnessstudios sowie Keller- und Hobbyräumen finden Komplettbäder Anwendung. Hochwertige Fertigbäder zeichnet neben einer anpassbaren, komfortablen Ausstattung eine schnelle Installation ohne umfangreiche bauliche Maßnahmen aus, was sie zur idealen Lösung für Umbauten, Modernisierungen und Umnutzungen von den genannten Gebäuden macht.