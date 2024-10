Für den Einbau von Nanolope in Innenräumen wurde ein sogenanntes Hypokaust-Wandmodul entwickelt. Es wird von Luft durchströmt, was bei 21 Grad Celsius den Phasenwechsel in der Platte bewirkt und so Wärme speichert oder Kälte abgibt, also die Wand kühlt oder wärmt. Laut Nanolope ist diese Hypokaust-Technik im Prinzip nicht neu. Ihm folgten schon die Thermen im alten Rom. Auch die Orangerie im Schloss Schönbrunn wird im Winter dadurch auf zehn Grad Wärme gehalten. Für das Unternehmen sind als Einsatzbereich daher feuchte Keller, zur Schimmelbildung neigende Räume, die Sanierung von Altbauten, der Erhalt des Außenbildes von Fachwerkhäusern und Ziegelbauten, aber auch die Innendämmung von Holzhäusern vorstellbar. Ein weiterer Einsatz ist als Bauplatte in Innenräumen von Gebäuden zur thermischen Bauteilaktivierung angedacht: „Damit kommen wir der Vision, dass aus dem herkömmlichen Haus eine Wärmebatterie wird, einen Schritt näher“ sagt dazu Nanolope COO Patrick Richter in einer Aussendung.