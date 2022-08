Steigender Bedarf nach Sicherheit

In den letzten Jahren seien bei den Kunden zunehmend Fenster und Türen mit hohem Einbruchschutz gefragt, so Thürs Erfahrung. "Wir beobachten ein zunehmendes Sicherheitsbedürfnis." Dem komme Hueck mit seinem breiten und wirtschaftlichen Angebot an Einbruchschutz bis RC3 entgegen. Inzwischen seien sowohl die einbruchhemmende Fenster- und Türserien Hueck Lambda WS/DS 075/090 und die Hueck-Haustüren, als auch die Fassade Hueck Trigon FS 050/060 bis zur Wiederstandklasse RC3 nach DIN EN 1627 - 1630 geprüft und zugelassen. "Nicht nur in Österreich und Deutschland, sondern auch in den meisten anderen europäischen Ländern", betont Thür.