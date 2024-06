Hohe Funktionalität

Es sind aber nicht nur rein arbeitstechnische Aspekte, die für die Zusammenarbeit mit einem Komplettanbieter sprechen. Denn alles aus einer Hand, das heißt auch, dass Design und Technik perfekt aufeinander abgestimmt sind. Im Objektbereich und in der Hotellerie weiß man diesen Vorteil besonders zu schätzen, der Planungs- und Installationsaufwand reduziert sich um ein Vielfaches. Aber auch die Beratung eines Privatkunden wird weniger aufwändig, muss man ihn nicht erst durch die unterschiedlichsten Badkojen in Schauräumen oder durch die Kataloge der Industriepartner begleiten.

In punkto Design lassen die Komplettbadserien keine Wünsche offen, für jede Badgröße, jede Geldbörse und für jeden Geschmack findet sich das Passende. Design-Minimalismus trifft auf opulente Formen, klassische Farben treten in Konkurrenz mit von der Mode inspirierten Trendtönen. Allen gemein ist die hohe Funktionalität, die bei der Badgestaltung eine der wichtigsten Aspekte ist.