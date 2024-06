„Braun ist das neue Schwarz“ – diese These prägt spätestens 2024 nicht mehr nur die Modewelt, sondern auch den Wohnbereich. Für das Badezimmer liegt insbesondere „Schokobraun“ im Trend: Warme Farbtöne treten in den Mittelpunkt und verleihen jedem Raum eine natürliche, erdverbundene Ästhetik. Mit Aurena verbindet Duravit diese Atmosphäre stilvoller Geborgenheit mit architektonischer Klarheit sowie einer Balance aus hochwertigen Materialien und feinen Details. Die edlen Oberflächen in wahlweise strukturiertem Holz der Komplettbadserie von Antonio Citterio vermitteln die organische Wärme von Schokobraun, während integrierte Ablageflächen und Trennstege für Ordnung und Übersichtlichkeit sorgen.