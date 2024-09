Österreich erlebt derzeit einen wahren PV-Boom, denn Ökostrom mittels Photovoltaik selbst zu erzeugen liegt voll im Trend. Die Nutzung kostenlos vorhandener Sonnenenergie spart Betriebskosten, steigert die Energieunabhängigkeit und schont Ressourcen nachhaltig. Aber wie lässt sich Überschussstrom am effizientesten verwerten? Mit der neuen Austria Email PV-Heizung können Installateur*innen ihren Kund*innen eine einfache und kostensparende Lösung zur Nutzung von PV-Überschussstrom für Heizung und Warmwasser bieten. Die smarte PV-Heizung lässt sich mühelos in bestehende Systeme integrieren, auch bei Öl-, Gas- oder Holzheizungen. Der Effekt für die Kund*innen: Optimale Steigerung des Eigenverbrauchs von PV-Strom in Zeiten geringer Einspeisetarife, Verringerung der Abhängigkeit von externen Stromanbietern sowie Ersparnisse bei den Energiekosten. Bei der Integration in bestehende Heizungssysteme reduziert die PV-Heizung zudem den Bedarf an Gas, Öl oder Holz in der Zwischensaison. Damit ist die PV-Heizung sowohl für das Nachrüsten bei Sanierungen ideal, als auch im Neubau eine einfache Maßnahme für noch mehr Energieeffizienz. Zudem ist der Einbau für jede*n fachkundige*n Installateur*in mit geringem Aufwand umsetzbar.