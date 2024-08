Neben bekannten Marken wie Tesla mit seinem Produkt Powerwall, BYD oder Alpha ESS mit seiner Storion-Serie mischen deutsche Batteriehersteller wie Solarwatt oder Akasol ebenso mit am boomenden PV-Markt wie Fronius Solar Energy als heimischer Solarpionier mit seinen PV-Komplettlösungen. Doch inzwischen wird mit dem Ziel, die Abhängigkeit von Lithium zu reduzieren, intensiv an neuen Alternativen geforscht. So gilt die Entwicklung von Lithium-Festkörperbatterien (ASSB) als nächster großer Meilenstein in der Lithium-Ionen-Technologie. Im Vergleich zu konventionellen Lithium-Ionen-Batterien wird der flüssige Elektrolyt dabei durch einen ionenleitenden Feststoff ersetzt. Durch den Einsatz dieser Festelektrolyte in Kombination mit Lithium-Metall-Anoden ergeben sich Vorteile wie eine höhere Energiedichte und eine erhöhte Betriebssicherheit. Außerdem gewinnt die Natrium-Ionen-Technologie immer mehr an Bedeutung.

Die längere Speicherzeit, geringere Kosten sowie die aktuelle Lage der Lieferketten in anderen Bereichen machen diese Technologie immer attraktiver, da sie ohne Kobalt, Nickel und Lithium auskommt.