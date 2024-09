Flächenbündig: Eine Frage der Arbeitsplatte

Flächenbündig ist praktisch, diese Aussage hört man von jedem, der über eine solche Einbauvariante der Spüle in seiner Küche verfügt. Ganz einfach lassen sich dann jegliche Verschmutzungen entfernen. Selbst verschüttete Flüssigkeiten, die kleine Pfützen auf der Arbeitsplatte bilden können, so ganz einfach weggewischt werden. Der Ablauf der Spüle sorgt dafür, dass jede Art von Flüssigkeit einfach abfließen kann. Aber ganz so einfach ist das in der Planung dann doch nicht. Nicht in jedes Plattenmaterial kann eine Spüle flächenbündig montiert werden. Besteht die Arbeitsplatte aus einem Vollkernmaterial, ist der flächenbündige Einbau möglich. Beachtet werden muss, dass von der Materialdicke je nach Spülentyp oft nur ein kleiner Bereich stehen bleibt und den Rand der Spüle aufnehmen kann.

Um eine gewisse Tragfähigkeit zu erreichen, muss in diesen Bereichen aufgedoppelt oder gar ein separater Boden unter der Arbeitsplatte eingebaut werden. Kommt hingegen eine 40 mm dicke Arbeitsplatte aus einer mit einem HPL belegter Spanplatte zum Einsatz, kann der Rand bei dieser Materialstärke bedenkenlos eingelassen werden. Jedoch ist Spanplatte nicht feuchtigkeitsresistent genug, um hier dauerhafte Haltbarkeit zu gewährleisten. Daher ist dies keine so gute Möglichkeit. Sicher lassen sich hier Lösungen mit entsprechenden Einleimern aus Vollkernmaterial entwickeln. Diese Vorgehensweise bedarf einer sorgfältigen Vorarbeit, einem geeigneten Maschinenpark und einer entsprechend hochwertigen Verarbeitung. Genauso verhält es sich beim flächenbündigen Einbau einer Spüle in eine Massivholzplatte. Hier müssen entsprechende Fugen für das Arbeiten des Holzes in diesem Bereich einkalkuliert werden. Außerdem gilt es, die Holzfeuchtigkeit im Auge zu behalten. Quillt das Holz übermäßig auf, können Fugen eine Folge sein. Trocknet es stark nach, kann es durch das starre Spülbecken schlimmstenfalls zu Rissen in der Arbeitsplatte kommen.