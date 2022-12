Schall- und Brandschutz: Das gilt es zu wissen

Lärm bei Kontakt

Bei Waschtischen, WC und Bidet lassen sich Wassergeräusche ebenfalls durch Entkopplung reduzieren. Am Markt finden sich heute zahlreiche verschiedene Schallschutz-Sets für Wand-WCs, Wand-Bidets sowie Waschbecken, die Dämmelemente werden dabei zwischen Badkeramik und Wand montiert. Auch elastische Unterlegscheiben und Spezialdübel können beim Schallschutz helfen.

Besonders bei Bade- und Duschwannen ist Schalldämmung ein wichtiges Thema. Denn diese können bei falscher Montage über den Boden, die Wand oder den Wannenrand Schall übertragen. Daher ist es wichtig, dass in diesen Bereichen kein direkter Kontakt zwischen Wanne und Boden/Wand besteht. Dies lässt sich am einfachsten mit Wannenträgern oder Duschwannenträgern aus Hartschaum realisieren.

Wenn indes auf vorgeformte Wannenträger verzichtet wird, ist der Schallschutz besonders wichtig. Montagerahmen, Wannenfüße oder Duschwannenfüße besitzen daher in der Regel bereits schallgedämmte Füße. Zwischen Wannenrand und Wand kommen Schalldämmstreifen zum Einsatz, die eine Schallübertragung verhindern, beziehungsweise dämpfen können.

Wichtig ist es, schon bei der Planung an den Schallschutz zu denken. Hier setzt Geberit an, das Unternehmen hat dafür ein digitales Schallschutztool herausgebracht, das Installateur*innen, Planer*innen, Architekten*innen, Bauträger und Investoren*innen helfen soll, auf der sicheren Seite zu sein. Damit lassen sich spezifische Bausitua­tionen bereits im Vorfeld online abbilden und die passenden Systemlösungen für die jeweiligen Anforderungen rasch ermitteln.

Wo ist Schallschutz nötig?

Mit dem digitalen Werkzeug können alle am Bauprozess Beteiligten schnell und einfach feststellen, mit welchen Systemen und Produkten sie den geforderten Schallschutz bei ihren Bauprojekten einhalten. Das Onlinetool ermittelt dabei die zu erwartenden Installationsgeräuschpegel von mehr als 2.000 unterschiedlichen Bausituationen. Seine schalltechnischen Angaben basieren dabei auf Messungen des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik (IBP). Dies soll laut dem Anbieter maximale Sicherheit bei der Erfüllung der relevanten Normen und Richtlinien ermöglichen.

Das Design des Schallschutztools soll das Handling vereinfachen und gleichzeitig noch mehr Übersicht bieten. So würden komplexe Gegebenheiten auf einfache Weise dargestellt und zugleich schnelle Beurteilungen von Bausituationen, die zudem grafisch dargestellt werden, ermöglicht. Das Onlinewerkzeug berücksichtigt dafür wesentliche Einflussgrößen wie beispielsweise Installationsart, Wandtyp, Flächengewichte, Versorgungs- und Entwässerungssysteme.

Werden die verschiedenen Parameter wie das geplante Installationssystem, der Wandaufbau und der Einfluss der Masse eingegeben, errechnet das Tool, welche Schalldruckpegel nach VDI 4100 zu erwarten sind. Die Ergebnisse würden laut dem Hersteller sowohl für den diagonal darunterliegenden Raum im fremden schutzbedürftigen Bereich als auch für den angrenzenden Raum im eigenen Bereich angezeigt. Zusätzlich liefere die Lösung eine übersichtliche Tabelle, welche Anforderungen aus den Normen und Richtlinien erfüllt würden und welche nicht.

Durch Änderungen der Parametereingaben könnten auch verschiedene Wandaufbauten und Installationen schnell und in Echtzeit verglichen werden. Im Rahmen dessen seien alle Kombinationen darstellbar, die seitens IBP geprüft wurden und in der Geberit-Schallschutz-Kompetenzbroschüre hinterlegt wurden.

Getesteter Brandschutz

Doch nicht nur Schall kann im Bad zum Pro­blem werden. Gerade beim Thema Brandschutz versteht im heutigen Hochbau niemand Spaß. "Denn in letzter Konsequenz geht es hier um den Schutz von Leben", erläutert Hendrik Pressel, seines Zeichens Brandschutzexperte bei Geberit International. Dementsprechend hätten die Hausentwässerungssysteme von Geberit umfassende Brandversuche durchlaufen und bestanden, wie der Experte betont.

Das oberste Ziel aller Brandschutzmaßnahmen sei der Schutz von Personen, Tieren und Sachen vor den Gefahren und Auswirkungen von Bränden. "Noch vor 20 Jahren waren die Folgen eines Wohnungsbrands aufgrund fehlender Abschottungen leider oft schwerwiegend", erklärt Pressel. "Heute müssen Gebäude über zuverlässige Sicherheitsvorkehrungen verfügen, die ein Übergreifen eines Brands auf andere Gebäude oder höhergelegene Stockwerke so lange hinauszögern, bis alle Bewohner evakuiert werden konnten."

Auch Hausentwässerungssysteme müssten heute so konzipiert und installiert werden, dass sich ein allfälliges Feuer weder in ein höhergelegenes Stockwerk noch seitlich in eine benachbarte Wohnung ausbreiten könne. "Die kritischen Stellen befinden sich dort, wo Rohrleitungen durch Decken oder Wände geführt werden." Daher werden bei Brandversuchen stets die Decken- oder Wanddurchführungen getestet.

Bei Rohrdurchführungen in Betondecken wird normalerweise zum Beispiel eine Brandschutzmanschette um das Abwasserrohr gelegt und von unten an die Decke geschraubt oder eingelassen. Bei einem Durchstich durch eine Wand müssen solche Manschetten von beiden Seiten angebracht werden. Die Manschetten enthalten ein intumeszierendes (volumenzunehmendes) Material, das sich ab einer Temperatur von etwa 150 Grad Celsius aufbläht und Öffnungen verschließt. Da ein Abwasserrohr aus Kunststoff im Brandfall relativ rasch zu schmelzen oder gar zu brennen beginnt, kann dieses Blähmaterial die Durchführung in der Decke oder in der Wand schließen, bevor Feuer und Rauch in andere Räume oder Stockwerke übertreten.

Text: Thomas Mach