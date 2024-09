Ton in Ton

Betrachtet man die Vorher-Nachher-Bilder der in den 1990er-Jahren erbauten Wiener Villa ist es schwer zu glauben, dass es sich um ein und dasselbe Haus handelt. So gravierend sind die Veränderungen, die das Team der Tischlerei Ecker hier umgesetzt hat. "Im Erstgespräch haben die Kund*innen ihren Wunsch nach einer Komplettsanierung des Erdgeschoßes mit starkem Fokus auf einer Runderneuerung des Küchen-Ess-Vorraumbereichs geäußert. So sind wir das Ganze sehr grundsätzlich angegangen und es ist bald zu einem Gesamtprojekt geworden, das u.a. auch die Sanierung der Fenster und einen kompletten Bodentausch beinhaltete", erzählt Dominik Petz, Geschäftsführer der Tischlerei Ecker in Rading und des Concept Stores Ecker am Schubertring in Wien. Ausgangssituation war – neben der in die Jahre gekommenen Ausstattung und Einrichtung – eine aus architektonischer Sicht unglückliche Raumsituation, die sich u.a. durch die Trennwand zwischen Essplatz und Küche ergab. "Um ein offenes Wohngefüge und eine zeitgemäße Integration der Küche zu erreichen, haben wir uns für die Entfernung der Mauer entschieden", so Petz. "Damit es nicht zu einfach wird, war das natürlich eine tragende Wand." Durch die Kompetenz und Erfahrung der Bau- und Möbeltischlerei und einem eigenen Beschichtungsteam im Rücken meisterte man das Einziehen einer Stahlsäule, die vorgeschriebenen Beschichtungen und das Versehen mit den erforderlichen Brandschutz-Zertifikaten professionell und ohne Verzögerung. Ein zentrales Thema war auch der Einbau einer Fußbodenheizung und der komplette Bodentausch im Erdgeschoß. Dafür wählte man den pflegeeinfachen Mineralwerkstoff Kerakoll, den Ecker exklusiv in Österreich vertritt.