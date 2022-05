Die vorgehängte hinterlüftete Fassade kann in Zukunft also auch einen wesentlichen Beitrag zur Einhaltung der Klimaziele leisten. "Wir arbeiten derzeit sehr intensiv daran, das Thema Photovoltaik an der VHF weiter auszubauen", so Ernst Gregorites, Vorstandsvorsitzender des Österreichischen Fachverbands für hinterlüftete Fassaden. Schließlich biete sich das System gut an, um Paneele zu integrieren – allerdings gibt es hier Themen, die genauer unter die Lupe genommen werden müssen, wie zum Beispiel der Brandschutz, eine passende Schnittstellenregelung, die Standsicherheit oder auch die Wirtschaftlichkeit des Systems. "Wir sind derzeit mit der PV Austria schon im engen Austausch, um unseren Mitgliedern in Zukunft einen Leitfaden und damit auch verbindliche Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen zu können." Derzeit sind PV-Elemente noch kaum als Bauteil für Häuser zertifiziert, zusätzlich stellen sich einige Fragen in der Umsetzung: Halten alle am Markt befindlichen PV Module den Anforderungen an der Fassade statt – und wie werden die Paneele sicher befestigt? Fest steht: Das Thema wird in Zukunft wesentlich sein, vor allem, wenn es um den Fokus auf Nachhaltigkeit und CO 2 -Neutralität im Bereich Gebäude geht. "Der vermehrte Ausbau im Bereich erneuerbarer Energien und der zusätzliche Förderschub von Seiten der öffentlichen Hand erhöht den Druck auf Erbauer, vermehrt auf PV zu setzen", so Gregorites. Auch das Thema Recycling wird stärker in den Mittelpunkt rücken – vor allem, weil sich die VHF aufgrund ihres Aufbaus besonders dafür eignet. "Zusätzlich sieht ja auch die Bauprodukteverordnung vor, dass man zerlegbar bauen soll." Ein Element der vorgehängten hinterlüfteten Fassade ist auch der sommerliche Überhitzugsschutz, der in Zeiten der Erderwärmung wie ein Sonnenschirm Gebäude nicht nur vor hohen Temperaturen schützen, sondern auch die Energiekosten für Klimaanlagen senken kann.