Ganzglasduschen – Eleganz und Individualität

In den meisten Fällen findet der/die Glaser*in eine Fliesen- und Wannensituation vor, bei der die Duschtasse bzw. der geflieste Boden, die Rückwand etc. schon fertig gestellt sind, somit ist der Gestaltungsspielraum bereits deutlich eingeschränkter. Hier empfiehlt sich eine proaktive Zusammenarbeit mit regionalen Sanitärbetrieben bzw. Fliesenlegern, um sich schon in der Badplanungsphase abzustimmen.

Die bauliche Situation ist somit hinsichtlich folgender Punkte zu prüfen:

Duschtassentiefe/-breite (entscheidend für die Bandauswahl)

Wassereinfallswinkel

Zu erwartende Wassermenge

Wände lotrecht und im Winkel

Bodenbeschaffenheit: z. B. Gefällerichtung, Duschtasse ausreichend fest montiert

Raumsituation: Dachschräge, Fenster, Heizkörper, Waschbecken, Toilettenanordnung etc.

Beschaffenheit der Wand im Hinblick auf richtige Befestigungstechnik (Wandaufbau)

Boden-Ablauf: Passt der Ablaufdurchmesser zu der erwartenden Wassermenge aus der Brause?

Badeingang: Öffnungsbereich der Badtüre

Folglich können diese Faktoren bereits die Auswahl die Duschtürsysteme deutlich einschränken.